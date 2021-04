Thiếu nữ suýt bị hiếp dâm, vẫn chở yêu râu xanh về

Đối tượng đang bị công an huyện Phù Cát (Bình Định) bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm là Lê Văn Ty (31 tuổi, ngụ xã Cát Tường, huyện Phù Cát).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 8/4, Lê Văn Ty và ông S. (ngụ cùng địa phương) nhậu ở quán gần nhà ông S. Đến 23h30 cùng ngày, thấy Ty say, không thể tự đi, ông S. bảo con gái của mình là T. (17 tuổi) dùng xe máy chở Ty về nhà.

Trên đường đi, khi qua khu vực vắng người, Ty nhảy xuống xe, khống chế để hiếp dâm T. Tuy nhiên, T. chống đối quyết liệt nên Ty hiếp dâm không thành.

Sau đó, T. tiếp tục chở Ty về nhà rồi qua nhà bạn ngủ. Hôm sau, T. về nhà, kể lại sự việc cho người thân. Gia đình cháu T. trình báo sự việc đến Công an huyện Phù Cát.

Thời gian qua có không ít trường hợp nạn nhân bị yêu râu xanh nhậu say hiếp dâm. Sáng ngày 13/3/2021, công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Tuấn Dĩ (21 tuổi, trú xã Vĩnh An, H.Châu Thành) và Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi, trú xã Tân Lập, H.Tịnh Biên, cùng thuộc tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trưa ngày 10/11/2020, Dĩ cùng vợ, Nam và một số người khác tổ chức nhậu tại nhà ngoại vợ của Dĩ tại xã Tà Đảnh, H.Tri Tôn, An Giang. Sau đó, có chị T. (thời điểm đó mới 17 tuổi) đến tham gia nhậu chung. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cả nhóm uống hết khoảng 2 lít rượu thì nghỉ.

Trên đường chở T. về nhà người thân nghỉ, Lê Tuấn Dĩ và Nguyễn Thanh Nam nảy sinh ý định quan hệ tình dục với T. nên đã chở T. vào nhà trọ.

Tác giả: Vân Anh (Tổng hợp)

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn