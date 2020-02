Thi thể nữ giới được tìm thấy bên bờ sông Lam là giáo viên tiểu học

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể nữ giới trên bờ sông Lam, ngày 7/2 , ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đã xác minh được danh tính của nạn nhân.

Cụ thể, nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Kim H. (42 tuổi), trú tại xóm Hồ Sen, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà H. là giáo viên Trường tiểu học Sơn Tây. Chồng bà H. là ông C. B., Phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn.

Thi thể nữ giới trên bờ sông Lam.

Như thông tin đã đưa, khoảng 9h sáng ngày 6/2, một số ngư dân đi đánh cá trên sông Lam, đoạn chảy qua tổ dân phố 12, thị trấn Xuân An phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên sông.

Tại hiện trường, công an xác định đây là thi thể nữ giới khoảng 35 tuổi, quần áo trên người còn nguyên vẹn, nạn nhân mặc chiếc quần jean màu đen, áo len và áo khoác màu da cam. Công an thị trấn đã thông báo sự việc lên công an huyện để điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, gia đình nạn nhân có 2 người con. Con trai đầu đang học Đại học, con gái sau đang học lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn.

