Thi thể người phụ nữ nổi dưới kênh, trên người có nhiều vết thương

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ, khám nghiệm tử thi. Ảnh: Tiền Phong

Sáng ngày 20/9, theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, công an quận Liên Chiểu vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ được phát hiện tử vong dưới kênh Đa Cô (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 20/9, một số người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ khu vực dưới cống kênh Đa Cô nên lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể 1 người phụ nữ dưới cống nước và thông báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, lực lượng chức năng phường Hòa Minh và quận Liên Chiểu đã nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin trên VTC New cho biết, tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, đã co cứng và chảy nhiều máu, có nhiều vết thương nghi do bị bỏng, cháy. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là bà T.T.N.N. (49 tuổi, trú phường Hòa Minh).

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà N. đã chết cách đây khoảng 2 ngày. Trước đó, ngày 18/9, người thân của bà T.T.N.N. đã thông báo đến cơ quan chức năng nạn nhân mất tích.

Được biết, vụ việc xảy ra đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Đến trưa ngày 20/9, công an quận Liên Chiểu vẫn đang phong toả hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nguyệt Hà (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn