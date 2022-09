Thi thể nam thanh niên trước căn nhà xây dở

Chiều 21/9, một lãnh đạo UBND xã Diễn Quảng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên tử vong trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam thanh niên (Ảnh: V.T).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng 21/9, người dân địa phương phát hiện thi thể nam thanh niên trước căn nhà đang xây dựng tại địa bàn xã Diễn Quảng.

...

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Nạn nhân được xác định là L.Q.T. (17 tuổi, trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu).

"Chiều 21/9, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tiến hành mai táng", lãnh đạo UBND xã Diễn Quảng cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Tú



Nguồn tin: Báo Dân Trí