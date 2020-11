Theo phong thủy, năm 2021 có nên đầu tư bất động sản?

Sau thời gian chịu nhiều ảnh hưởng từ COVID-19, nhiều nhà đầu tư băn khoăn, lo lắng liệu thị trường bất động sản 2021 có sớm phục hồi và lạc quan hơn không?

Trả lời tại một buổi giao lưu trực tuyến mới đây, Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho biết, dưới góc độ phong thủy, năm 2021, âm lịch là Tân Sửu, có can Tân và chi Sửu. Trong hàng can có 10 can thì can Tân đứng thứ 8, mang ý nghĩa như một con người đã trưởng thành, đủ độ chín chắn.

Soi vào thị trường bất động sản năm 2021, ông Doanh cho rằng, đã đi vào “độ chín”, cả về phía yêu cầu khách quan, quy luật của thị trường và về phía khách hàng.

Điều này đòi hỏi thị trường của năm 2021 cần phát triển với tính chuyên nghiệp cao hơn, ít nhất thể hiện ở 2 khía cạnh: Tính minh bạch và sự bảo đảm về pháp lý. Điều này cần được lưu ý đối với cả nhà phát triển bất động sản và nhà đầu tư thứ cấp. Đặc biệt với nhà đầu tư thứ cấp, cần hết sức cân nhắc khi đầu tư theo kiểu lướt sóng hoặc theo phong trào.

Ông Bùi Văn Doanh.



Trở lại với chữ Tân Sửu của năm 2021, hàng chi có 12 chi thì chi Sửu đứng thứ 2, tướng ứng với đang ở giai đoạn khởi đầu. Điều này nói lên rằng thị trường sẽ có những hướng mới mở ra, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nhà phát triển bất động sản phải có những ý tưởng mới trong đầu tư kinh doanh và đưa ra được những sản phẩm mới, thậm chí mang tính đột phá.

Ví dụ như các căn hộ của chung cư cao tầng hay nhà liền kề thường na ná giống nhau, từ cấu trúc các phòng chức năng đến thiết kế. Nhiều năm nay, kiến trúc này hầu như không có sự thay đổi, đột phá nào đáng kể.

Trong khi đó, xu hướng xã hội liên tục thay đổi. Đơn cử như xu hướng sống tối giản từ nước ngoài đã du nhập vào nước ta một vài năm trở lại đây. Với xu hướng này, cấu trúc của căn hộ truyền thống không còn phù hợp mà đòi hỏi sự thay đổi và đột phá để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận khách hàng mới.

...

Một nhược điểm nữa của các sản phẩm bất động sản là sau khi khách hàng mua thì trong suốt thời gian sử dụng, họ không thể thay đổi được về không gian. Điều này cũng dễ tạo nên sự nhàm chán.

Trong khi đó trên thế giới, nhiều công nghệ, giải pháp mới đã phát triển và được áp dụng nhằm tạo nên những không gian linh hoạt. Đó là việc dùng các vách ngăn và kết cấu di động.

Thay vì những bức tường cố định để ngăn cách các phòng chức năng trong căn hộ như hiện nay, người ta lắp các vách ngăn di chuyển được trong phạm vi căn hộ. Do đó, các không gian trong căn hộ được thay đổi một cách linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng trong từng thời điểm. Ví dụ, khi cần sử dụng phòng khách rộng, người ta có thể di chuyển vách ngăn để thu hẹp phòng ngủ, đồng thời mở rộng không gian của phòng khách; hoặc cũng có thể ngăn phòng khách ra để tạo thêm phòng ngủ khi cần.

Người ta cũng có thể làm mới các không gian ban công bằng giải pháp này. Có lúc đây là không gian mở, có khi lại là một căn phòng nửa kín nửa mở. Việc biến đổi từng không gian chức năng này sẽ làm cho không gian chung trong căn hộ luôn thay đổi, tạo nên sự tươi mới và giúp cho cuộc sống sinh động, phong phú hơn.

"Đây chỉ là một vài ví dụ hết sức cụ thể. Các nhà phát triển bất động sản cần có sự đầu tư, nghiên cứu để đưa ra sản phẩm mới mang tính đột phá. Đơn vị nào có được đột phá trong vấn đề này sẽ tạo ra bước ngoặt trên thị trường bất động sản và sự bứt phá trong phát triển", ông Doanh nói.

Theo chuyên gia, COVID-19 gây khó khăn cho thị trường bất động sản. Nhưng sau đại dịch, cơ hội mới, xu hướng mới sẽ được mở ra. Tuy nhiên, các nhà phát triển bất động sản cần nghiên cứu, đoán định và nắm bắt được những cơ hội, xu hướng đó, đồng thời cũng cần tạo nên một sự đột phá mới.

Bên cạnh đó, theo phong thủy, trong chữ Tân Sửu, chi Sửu mang hành Thổ. Thổ là đất, là yếu tố cơ bản của sự sống và biểu tượng của sự trở về với bản thể. Điều đó có thể hiểu là xu hướng sống xanh sẽ ngày càng phổ biến. Vì vậy, những sản phẩm bất động sản theo xu hướng xanh, thân thiện với môi trường sẽ ngày càng được ưa chuộng hơn, được nhiều khách hàng tìm đến hơn.



Tác giả: NGỌC VY

Nguồn tin: Báo VTC News