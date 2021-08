Thêm 9.667 ca COVID-19 trong ngày 12/8, Bình Dương có số ca mắc mới cao nhất

Trong số các ca mắc mới, 11 ca nhập cảnh và 5.014 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (2.117), TP. Hồ Chí Minh (1.523), Đồng Nai (646), Đồng Tháp (123), Cần Thơ (104), Đà Nẵng (78), Hà Nội (76), Trà Vinh (66), Khánh Hòa (42), Phú Yên (31);

Bình Thuận (31), Ninh Thuận (24), Lâm Đồng (22), Sóc Trăng (20), Bến Tre (19), Quảng Ngãi (16), Đắk Lắk (15), Gia Lai (9), Hậu Giang (8 ), Hà Tĩnh (7), Đắk Nông (6), Thanh Hóa (6), Thái Bình (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Quảng Nam (2), Nam Định (2), Kon Tum (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Hải Dương (1).

Như vậy, trong ngày 12/8, nước ta có tổng cộng 9.667 ca nhiễm mới gồm 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca trong nước (2.226 ca cộng đồng). So với ngày 11/8, số lượng ca mới trong ngày tăng 901 người.

TP.HCM tăng 425 ca so với 11/8. Con số này ở Bình Dương là 1.131 ca. Một số tỉnh ở miền Tây như Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp có số lượng ca mắc mới giảm. Ngoài ra, các ổ dịch tại Hà Nội tăng 38 trường hợp so với con số ghi nhận trong ngày hôm qua.

... Xét nghiệm SARS-CoV-2.



Tính đến chiều ngày 12/8, Việt Nam ghi nhận tổng 246.568 ca nhiễm, trong đó 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 242.603 ca, trong đó 86.371 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hiện 4/62 tỉnh, thành phố trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu. 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.



Tác giả: HÀ CƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News