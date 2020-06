Cụ thể 7 ca mắc mới bao gồm: BN336: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Nghi Lộc, Nghệ An; BN337: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Hoằng Hoá, Thanh Hoá; BN338: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại Lạng Giang, Bắc Giang; BN339: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, Nghệ An; BN340: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An; BN341: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại Tứ Kỳ, Hải Dương; BN342: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại Hương Khê, Hà Tĩnh.

Thêm 7 ca mắc Covid-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 16/6 các bệnh nhân này từ Kuwait (quá cảnh Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH9092 và được cách ly ngay tại khu cách ly thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 17/6, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bà Rịa.

Như vậy, tính đến 18h ngày 18/6, Việt Nam có tổng số 342 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 202 bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 63 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc đến 18h ngày 18/6 là 342 người.



Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-1 hiện có 0 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 4 ca âm tính lần 2 trở lên.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 6.285. Trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 93 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.775 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 417.

Tác giả: Thanh Lam

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin