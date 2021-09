Thêm 271 bệnh nhân tử vong, Việt Nam có hơn 12.000 ca thiệt mạng do COVID-19

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (197), Bình Dương (34), Đồng Nai (8), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Nghệ An (2), Hà Nội (1), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Bộ Y tế cho hay, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.443 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ: 4.145; thở ô xy dòng cao HFNC: 1.238; thở máy không xâm lấn: 176; thở máy xâm lấn: 858; ECMO: 26.

Tiều ban Điều trị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVOD-19 cũng đính chính thông tin về ca tử vong tại Lào Cai ngày 1/9. Theo đó, bệnh nhân này tử vong do tai nạn giao thông chứ không phải do COVID-19. Sự nhầm lẫn xảy ra trong quá trình nhập dữ liệu của Bệnh viện dã chiến Phú Thọ (bệnh nhân quê ở Lào Cai và tử vong do tai nạn giao thông tại Phú Thọ) nên Tiểu ban Điều trị đính chính Lào Cai không có ca tử vong vào ngày 1/9/2021.

