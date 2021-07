Thêm 2 nữ bệnh nhân COVID-19 ở TPHCM và Bắc Giang tử vong

Cụ thể:

Ca tử vong thứ 111: BN19591, nữ, 59 tuổi, địa chỉ: Quận 7, TP Hồ Chí Minh có tiền sử Tăng huyết áp.

Ngày 3/7 xét nghiệm SARS-Cov-2 dương tính và được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 1 Long An với chẩn đoán lúc vào viện: COVID-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong: 11 giờ ngày 7/7 do Viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân tăng huyết áp.

...

Ca tử vong thứ 112: BN10936, nữ, 64 tuổi. Địa chỉ: Quang Châu, Bắc Giang có tiền sử: Đái tháo đường chưa điều trị, u tuyến giáp điều trị theo đơn. Ngày 6/6 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Từ 9/6 xuất hiện ho, sốt, tiến triển suy hô hấp tăng dần được chuyển đến Trung tâm ICU Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Ngày 22/6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Chẩn đoán vào viện: Theo dõi nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, COVID-19 nặng. Bệnh nhân tử vong: 0 giờ 12 phút ngày 7/7.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường, u tuyến giáp.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền phong