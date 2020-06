Thấy nhân viên thiếu tiền nên cho bán dâm giá cao

Chủ quán cà phê cho nhân viên bán dâm là Huỳnh Văn Bèo (60 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM). Ngày 26/6, công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang giữ hình sự với Huỳnh Văn Bèo để điều tra về hành vi "Chứa mại dâm".

Khoảng 18h45 ngày 25/6, trinh sát Công an huyện Nhơn Trạch đã ập vào kiểm tra hành chính với quán cà phê Ban Mai, ấp Bến Đình, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Bèo làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang 1 cô gái 27 tuổi đang bán dâm cho khách nam. Qua làm việc, cô gái khai là nhân viên của quán cà phê. Do quán ế khách nên khi có khách vào uống nước nếu có nhu cầu mua dâm thì sẽ được nhân viên phục vụ.

Chủ quán cà phê cho nữ tiếp viên bán dâm cho khách với giá 700 ngàn đồng/lượt.

Ông Bèo chủ quán khai, khoảng 1 tuần nay do thiếu tiền nên nữ nhân viên thoả thuận với ông để bán dâm cho khách và ông này đồng ý. Theo đó, khi khách vào uống có nhu cầu mua dâm thì nữ nhân viên sẽ cho giá là 700.000 đồng/lượt. Số tiền này nữ nhân viên sẽ đưa lại cho chủ quán 150.000 đồng.

Trước đó mấy hôm, công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũng tạm giữ ông Lưu Hoàng Kim (70 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) là chủ quán cà phê ở KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Chiều 21/6, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) kiểm tra hành chính quán cà phê Ngọc Tiềm ở tổ 6, KP.3, phường Trảng Dài do ông Kim làm chủ. Tại đây công an phát hiện V.T.K.T (30 tuổi, nhân viên của quán) đang có hành vi mua bán dâm với N.M.H (36 tuổi), Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời làm việc với những người có liên quan.

Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận thuê T. làm việc tại quán được khoảng 1 tháng. Theo thỏa thuận thì ông Kim cho T. bán dâm cho khách với giá là 320.000 đồng/lượt, ông Kim sẽ hưởng 120.000 đồng còn T nhận 200.000 đồng.



