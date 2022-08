Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết

Hiện trường vụ xe hơi tông vào xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) - Ảnh: V.H.A.

Tối 3-8, đại tá Võ Đức Nguyện - giám đốc Công an tỉnh Bình Định - cho biết lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Hoài Ân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ xe hơi đâm xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 3-8, Trần Xuân Hải điều khiển xe hơi 4 chỗ ngồi đi về nhà vợ ở xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) thì phát hiện 3 thanh niên đi xe máy chặn đường.

Hải đã lái xe hơi tông vào phía sau xe máy này khiến Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) chết tại chỗ, Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi, ở xã Ân Đức) chết khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân và Ngô Quang Linh (16 tuổi, ở xã Ân Thạnh) bị thương.

Trước câu hỏi đây là một vụ cố ý tông xe gây chết người hay là một vụ tai nạn giao thông, đại tá Nguyện trả lời hiện hoạt động điều tra đang được tiến hành, khi có báo cáo kết quả chính thức ông sẽ thông tin cụ thể cho báo chí.

Tác giả: DUY THANH - LÂM THIÊN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ