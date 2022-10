'Thắt lòng' cảnh bố ôm con về quê gửi ông bà nuôi vì mẹ đã bỏ em đi mất rồi

Với người phụ nữ việc nuôi con nhỏ đã là khó khăn lớn, nhưng với tình cảnh ông bố một mình nuôi con lại càng khó khăn gấp bội. Chính vì vậy, cứ nhắc đến tình cảnh "gà trống nuôi con" nhiều người lại ngậm ngùi xót xa.

Clip: Xót xa người bố ôm con về quê gửi cho ông bà vì mẹ đã bỏ em đi mất rồi (Nguồn: @phuocclub3)

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip về ông bố trẻ và đứa con 15 ngày tuổi trên chuyến xe về Vinh khiến ai nấy rơm rớm nước mắt vì thương. Được biết đoạn clip do tài xế xe khách chở 2 bố con về quê quay và đăng lên mạng xã hội.

Theo đó là hình ảnh một người đàn ông nằm ngang lối đi trên xe. Bên cạnh, vòng tay anh đang bế một em bé sơ sinh ngủ say. Thỉnh thoảng chiếc xe không may đi vào đoạn gập ghềnh nên bị rung lắc, nhưng đứa trẻ nhỏ vẫn yên tâm ngủ ngon bởi có vòng tay vững chắc của bố làm điểm tựa.

Hành trình dài mà chỉ có 2 bố con khiến nhiều người thắc mắc mẹ của đứa trẻ sao không đi cùng họ. Hóa ra, nguyên nhân của chuyến đi dài hàng trăm km này lại xuất phát từ người mẹ. Được biết, khi cháu bé mới được 15 ngày tuổi, mẹ đã bỏ 2 bố con đi. Cực chẳng đã bố con khăn gói hành lý đưa nhau về quê nhờ ông bà nội chăm sóc.

"Cháu mới được 15 ngày mà mẹ bỏ hai bố con đi nên anh phải đưa cháu về cho ông bà nội nuôi. Thương cháu khát sữa, bố cho cháu uống sữa bình, nhìn con mà bố khóc. Mong mẹ cháu nhìn thấy video này mà quay về với cháu, không gì bằng tình yêu thương của cha mẹ hết, thương anh thương cháu", chủ nhân đoạn clip chia sẻ trong bài đăng.

Cứ vậy suốt hành trình đứa trẻ mới vài ngày tuổi nằm trong vòng tay bố mà ngủ ngoan. Dậy lại được bố cho ăn sữa bình. Chứng kiến cảnh tượng "gà trống chăm con", nhiều hành khách trên xe xót xa thương cảm, tiến lại hỏi thăm.

Có những lúc, bé em giật mình rồi khóc toáng khiến ông bố chưa có kinh nghiệm phải toát mồ hôi mới dỗ dành được. Hành động quấn khăn, bế con của anh cũng còn vụng về nhưng lại là tình thương vô bờ dành cho đứa con nhỏ. Con khóc anh cuống cuồng, con ngủ ông bố đơn thân mới dám chảy nước mắt, nghĩ thương con đỏ hỏn mà không có mẹ ở bên, cũng là nghĩ thương cho hoàn cảnh của chính bản thân mình.

Câu chuyện trên sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một mạnh thường quân tốt bụng sau khi biết chuyện còn liên hệ nhà xe, xin gặp và hỗ trợ hai bố con một chút quà sữa vì quá thương cảm cho hoàn cảnh của họ.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn