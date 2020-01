Tháo dỡ nhà kho trái phép của gia đình Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An

Trong nước

Một số người dân phản ánh cửa hàng vật liệu xây dựng Gia Huy thuộc phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An, xây dựng nhà kho trái phép. Đáng nói hơn, công trình trái phép lại do gia đình ông Trần Văn Đon, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Tân An làm chủ.