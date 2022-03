Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động liều lĩnh của một nam thanh niên xăm trổ khiến nhiều người được phen thót tim. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra tại công trường xây dựng đang thi công đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận.

Thanh niên xăm trổ lái máy xúc cố tình "bổ nát" 2 xe ô tô trong bãi thi công công trình, bất chấp có người ngồi bên trong

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người điều khiển máy xúc thấy chiếc ô tô bán tải vừa lùi ra đã nhanh chóng chạy lại bổ vào đầu, sau đó tiếp tục bổ vào bên ghế phụ khiến bán tải gần như bị xé làm đôi.

Giữa lúc khói bụi mù mịt, tài xế xe bán tải đã nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc máy xúc này còn bổ vào một chiếc xe tải đậu trong công trình gây hư hỏng nặng. May mắn sự việc không gây thiệt hại về người.

Thanh niên phá hỏng 2 chiếc ô tô trong công trình đang thi công

Chứng kiến vụ việc, nhiều người có mặt tại công trình cũng nhanh chóng chạy ra ngoài kiểm tra tình hình. Thanh niên xăm trổ điều khiển máy xúc cũng nhanh chóng bị khống chế ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ cũng khiến dân mạng được phen hú vía. Không rõ nguyên nhân dẫn đến hành động liều lĩnh của các đối tượng trên là gì nhưng vẫn khiến nhiều người lo lắng.

