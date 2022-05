Thanh niên tưới xăng, đốt tiệm game có gần 40 người rồi lên xe tháo chạy

Ngày 6/5, Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, truy xét đối tượng tưới xăng, đốt tiệm game trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Theo đó, khoảng 13h ngày 3/5, chị Trà Thị Bích Tr. (33 tuổi, chủ tiệm game) và nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân thì có một thanh niên chạy xe máy đến dựng ở ngoài.

Camera ghi lại cảnh thanh niên tẩm xăng đốt quán net rồi tháo chạy.

Người này cầm theo một can xăng đi vào tiệm cũng là nơi để xe của khách. Tại đây, đối tượng đổ xăng ra nền nhà rồi phóng hỏa đốt.

Lửa bùng phát dữ dội, chị Tr. chạy ra truy đuổi thanh niên nhưng không thành. Đám cháy may mắn được nhiều người dân cầm bình chữa cháy qua hỗ trợ dập lửa.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về tài sản, tuy nhiên trong lúc đuổi theo thanh niên trên, chị Tr. bị lửa bén vào người, bỏng cổ chân và bàn chân.

Chị Tr. bị bỏng ở chân sau vụ việc.

Theo chị Tr., thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong có 3 trẻ em, 5 người lớn, khoảng 30 khách đang chơi game và hơn 10 xe máy.

“Từ trước đến nay tôi không có mâu thuẫn với ai cũng không biết thanh niên này là ai”, chị Tr. nói.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận sự việc, trích xuất camera để lập hồ sơ, chuyển Công an thành phố Thủ Đức truy xét đối tượng.

