Thanh niên tử vong giữa đường trong đêm, diễn biến vài giây trước khiến tất cả "lạnh gáy"

Ngay sau tiếng va chạm cực lớn, đập vào mắt người dân xung quanh là cảnh nam thanh niên chạy xe máy nằm bất động trên đường. Người này sau đó đã tử vong ngay tại chỗ.

Theo dõi camera an ninh trích xuất từ nhà dân, thì trước khi xảy ra va chạm, nam thanh niên đã điều khiển xe máy chạy ở làn ngược chiều, với tốc độ cực lớn. Hậu quả khiến thanh niên đối đầu trực diện với ô tô 5 chỗ. Pha chạm mạnh khiến anh ngã văng xuống đường.

Thanh niên chạy ngược chiều, đâm trực diện ô tô

Tại hiện trường, xe máy bị đâm bẹp dúm, biến dạng còn phần đầu của ô tô cũng bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe máy bị đâm tới biến dạng

Nhiều người dân đã tập trung tại hiện trường sau tiếng va chạm lớn trong đêm. Thanh niên chạy xe máy đã tử vong ngay tại chỗ.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn