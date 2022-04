Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên trộm phong bì trong đám cưới và đã bị gia đình phát hiện kịp thời khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc trên được ghi lại tại một đám cưới ở Bắc Giang.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi phát hiện thanh niên này trong quá trình đi đám cưới đã lén lấy trộm phong bì và giấu trong người nên gia đình đã yêu cầu khám xét.

Thanh niên trộm tiền mừng cưới giấu vào chỗ "nhạy cảm" còn một mực chối cãi, bị cả gia đình vạch trần đến xấu hổ

Trong lúc một thanh niên khác đang cởi thắt lưng của đối tượng để kiểm tra thì người này vẫn một mực chối cãi. Thế nhưng, đứng bên cạnh chứng kiến vụ việc, một người đàn ông trung niên đã lên tiếng, "Mày chỉ cần đứng yên thôi chứ không cần nói gì hết".

Sau một hồi loay hoay, thanh niên đứng bên cạnh đã lôi từ trong quần tên trộm ra cả xấp vài chục chiếc phong bì mừng cưới. Khoảnh khắc này đã khiến tất cả những người chứng kiến phải ồ lên, còn tên trộm thì hết đường chối cãi.

Một người phụ nữ đã bức xúc lên tiếng, "Nếu dì L. và dì H. không phát hiện ra thì mày lấy hết phong bì của nhà tao rồi".

Theo chia sẻ của một thành viên trong gia đình cho biết, "Thanh niên này trước đó đã lấy 8,5 triệu đồng sau đó bóc hết phong bì giấu dưới đệm giường của gia đình nhưng không ai biết. Nhưng do tham lam nên sau đó lại lẻn vào lấy trộm tiếp rồi giấu vào trong quần nên bị người nhà phát hiện rồi khám xét. Tổng số tiền thanh niên này đã ăn trộm là hơn 24 triệu đồng".



Không rõ sau khi bắt được thanh niên "tắt mắt" lấy trộm phong bì mừng cưới thì gia đình giải quyết ra sao nhưng đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngán ngẩm.

"Trông lịch sự, ăn mặc bảnh bao như thế kia mà lại đi ăn trộm tiền mừng. Bị bắt quả tang thế này là quá xấu hổ rồi, là mình chắc không dám ra ngoài gặp ai nữa. Nhân ngày vui của gia đình người ta để trộm cắp vậy là không chấp nhận được", tài khoản D.A chia sẻ.

"Chán thật, có tiền thì tự tiêu chứ lại giở trò trộm cắp thế này. Vào được đám cưới lại còn lẻn hẳn vào trong nhà để trộm phong bì thì chắc chắn phải là người quen của gia đình rồi. Đến cả tiền mừng cưới của người ta mà cũng dám trộm, túng quá hóa liều rồi", một bạn khác chia sẻ.

