Thanh niên nhậu say, đi ngủ rồi chết luôn

Tối 25-9, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong bất thường sau chầu nhậu.

Nạn nhân là anh Hồ Văn T, 27 tuổi, quê Nghệ An.

Theo điều tra, anh T làm phụ hồ cho các công trình xây dựng, anh thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Công Hoan, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An và ở chung một số thanh niên cùng quê.

Thanh niên nằm ngủ rồi tử vong luôn.

Trưa cùng ngày, nhóm thanh niên này tổ chức ăn nhậu ở gần phòng trọ. Tới khoảng 13 giờ chiều, các thanh niên về phòng ngủ, anh T cũng về phòng nhưng chưa rõ vì sao mà nằm gục trước cửa phòng.

Sau đó hai thanh niên phát hiện, tưởng anh T đã say nên khiêng anh này vào để nằm ngủ ở dưới nền nhà, còn cả 2 lên gác ngủ.

Tới khoảng 15 giờ 30, một thanh niên dậy đi công việc, tìm chìa khóa xe không được nên gọi anh T dậy hỏi, lúc này thì phát hiện cơ thể anh T tím tái.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Các nhân viên y tế sau đó có mặt kiểm tra nhưng nam thanh niên này đã chết.

Nhận thông tin, Công an TP.Dĩ An và Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tới hơn 20 giờ, thi thể nam thanh niên được chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM