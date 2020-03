Thanh niên Hà Tĩnh may hàng nghìn khẩu trang phát miễn phí cho người dân

Đoàn viên thanh niên thành phố Hà Tĩnh phối hợp cơ sở may đồng phục Mỹ Duyên may khẩu trang vải để trao tặng người dân.



Những ngày này, trong căn phòng nhỏ của một nhà may ở phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, nhiều tốp đoàn viên thanh niên đang tập trung đo, cắt, ráp vải. Thành phẩm là những chiếc khẩu trang vải vừa vặn được giặt, ủi sạch sẽ và bỏ vào bao nilon cẩn thận.

Từ nguồn tài trợ vải và địa điểm, máy móc được nhà may Mỹ Duyên, Thành đoàn Hà Tĩnh đã huy động sự tham gia cắt, ráp vải của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Mỗi ngày, các đoàn viên may được gần 500 chiếc khẩu trang vải.

Khác với các loại khẩu trang được bán ở chợ, những chiếc khẩu trang vải này có đường may cẩn thận, ôm vừa vặn khuôn mặt.

Chị Trần Thị Mỹ Duyên (xưởng may Mỹ Duyên, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) cho biết: Tận dụng máy may, dụng cụ và nguyên liệu vải có sẵn, tôi hướng dẫn cho các bạn đoàn viên, thanh niên cách cắt, ráp vải sao cho đẹp và thực hiện các công đoạn khác còn tôi sẽ ngồi may, vắt sổ. Những chiếc khẩu trang tuy giá trị không lớn nhưng sẽ là món quà rất ý nghĩa gửi đến người lao động nghèo giữa thời buổi dịch COVID-19 và giá khẩu trang đắt đỏ như hiện nay.

Đoàn viên thanh niên may khẩu trang để trao tặng người dân.

Ở một điểm khác tại phường Đại Nài, đoàn viên thanh niên phường lại có cách làm sáng tạo riêng để tạo ra những chiếc khẩu trang dùng một lần đảm bảo an toàn từ những nguyên liệu dễ kiếm, dễ mua như: tấm lót sơ sinh, dây chun, máy khâu tay. Sau hai ngày phát động, đoàn phường Đại Nài đã may được hơn 700 chiếc khẩu trang dùng một lần, dự kiến với số nguyên liệu đã vận động được, sẽ đủ may thêm khoảng 1.000 chiếc.

Khẩu trang sau khi làm xong được đóng gói cẩn thận và chuyển đến tận tay người dân ở các điểm giao dịch một cửa của UBND phường hoặc chuyển đến trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

May khẩu trang miễn phí là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng cuộc vận động “3 không 4 có” của tuổi trẻ Hà Tĩnh giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, 3 không là: không tổ chức hoạt động tập trung đông người; hạn chế tối đa tham gia hoạt động tập thể, đám vui, đám cưới, đám tang, lễ hội…; không chủ quan, hạn chế bắt tay ngăn ngừa lây lan dịch bệnh; không chia sẻ, lan truyền thông tin thiếu chính xác về dịch bệnh. 4 có là: có thông tin, nhận thức đúng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; có khai báo y tế toàn dân; có sử dụng khẩu trang, nước rửa tay, súc họng diệt khuẩn để bảo vệ sức khỏe; có ý thức và hành động đúng trong việc cưới, tang đảm bảo văn minh, an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đoàn viên thanh niên phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh) trao tặng khẩu trang cho người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa UBND phường.

Trong thời gian này, các cơ sở đoàn thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã duy trì 156 đội hình thanh niên tình nguyện với 2.964 đoàn viên thanh niên tham gia hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các khu vực tập trung đông người trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân về việc tổ chức đám cưới văn minh tiết kiệm, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Anh Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: Thời gian tới, các tổ chức đoàn trên toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “3 không, 4 có”. Đồng thời, các tổ chức đoàn chú trọng vận động thanh niên gương mẫu trong việc cưới gắn với phương châm kiên trì tuyên truyền, vận động, tích cực, chủ động phối hợp, có sản phẩm, địa chỉ cụ thể, tránh hình thức.

Tác giả: Hoàng Ngà

Nguồn tin: Báo Tin Tức