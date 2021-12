Thanh niên đột nhập vào xóm trọ, lần mò trộm những món đồ "nhạy cảm" của phụ nữ

Trước nay những vụ việc "biến thái" trộm đồ lót của chị em phụ nữ vốn không phải hiếm. Tuy nhiên, hành xử kỳ quặc của nam thanh niên dưới đây thật khiến người xem khó hiểu.

Trong đoạn clip ghi lại vào ngày 29/11, nam thanh niên dựng xe ngoài đường, thập thò bước vào khu trọ khi thấy không có ai ở nhà. Hắn thậm chí còn để đôi dép ngoài cổng rồi mới bước vào phía trong.

Tiến tới dây phơi quần áo, đối tượng này vừa ngắm nghía vừa nhanh tay lượm luôn hết đồ lót, váy áo của chị em phụ nữ cất vào người.

...

Thực hiện phi vụ chỉ trong vòng 1 phút, tên này lẳng lặng lên xe, rời khỏi hiện trường. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã hút rất nhiều bình luận, người thì bức xúc, người thì bật cười vì hành vi này.

Your browser does not support the video tag.

Thanh niên liều lĩnh đột nhập xóm trọ trộm nội y nữ: Khó hiểu thái độ rón rén, kỳ quặc của tên trộm.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc