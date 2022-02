Thanh niên đạp ngã xe máy khiến 2 người lao vào cột điện tử vong

Ngày 6/2, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang lấy lời khai của Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, ngụ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Xe máy của nạn nhân bị biến dạng sau va chạm (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, tối 3/2, Huy điều khiển xe máy trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) và xảy ra va chạm với xe do anh L.V.N. (21 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân) điều khiển, chở theo T.N.G.B. (13 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng). Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Khi lưu thông đến khu vực hẻm 929 Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), Huy dùng chân đạp ngã xe anh N., khiến cả người và phương tiện va vào cột điện bên đường.

Va chạm giao thông, nam thanh niên đạp xe máy khiến 2 người chết (Clip người dân cung cấp)

...

Vụ tai nạn khiến anh N. tử vong tại chỗ, B. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Sau khi gây ra vụ việc, Huy rời khỏi hiện trường, trốn về quê.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: A.X.).

Tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ từ Công an quận Bình Tân, Công an thị xã Tân Châu tiến hành truy xét, tạm giữ Huy ở địa phương.

Hiện Công an quận Bình Tân đang giữ Huy để làm rõ vụ án trên.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí