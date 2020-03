Your browser does not support the video tag.

Vào 17h51 ngày 4/3, một tài xế container đang điều khiển xe lưu thông trên đường, khi đi đến gần cầu Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương thì bất ngờ phát hiện thấy một thanh niên đang cố tình lao vào đầu xe.

Ngay lập tức tài xế đã đánh lái rồi phanh xe lại để tránh xảy ra tai nạn. Sau màn "tự tử" bất thành, người này lững thững đi bộ ra giữa đường, bất chấp nhiều phương tiện vẫn đang qua lại.



Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin