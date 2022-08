Thanh niên bị đánh hội đồng bất tỉnh gần trụ sở công an huyện

Ngày 30-8, Công an thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum đang xác minh thông tin một thanh niên bị vây đánh hội đồng xảy ra đêm 29-8.

Clip nam thanh niên bị nhóm người vây đánh hội đồng gần trụ sở Công an huyện Đăk Hà

Vào đêm 29-8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hàng chục người dùng gậy gộc vây đánh. Nạn nhân đã cố vùng dậy bỏ chạy nhưng không thành nên đành ôm đầu chịu trận. Trong khi xảy ra vụ việc, rất nhiều người đứng xung quanh la ó, hô hét. Vụ việc chỉ dừng lại khi nam thanh niên đã nằm bất động dưới đường.

Đáng chú ý, vị trí nơi thanh niên bị vây đánh là trước trụ sở UBND huyện và Huyện ủy, chỉ cách trụ sở Công an huyện Đắk Hà khoảng 100 m.

Vị trí nam thanh niên bị đánh trước cửa UBND và Huyện ủy Đăk Hà

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Trong đó, nhiều ý kiến đặt câu hỏi lực lượng công an ở đâu khi vụ ẩu đả diễn ra trong khoảng 20 phút, vị trí lại ngay gần trụ sở Công an huyện Đăk Hà.

