Điều tra 6 nam sinh x.â.m h.ạ.i một nữ sinh lớp 9

Sáng nay (28/4), UBND xã Tam Văn, huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập 6 học sinh nam ở Trường THCS Lâm Phú, Trường Tiểu học và THCS Tam Văn (Lang Chánh) để điều tra, làm rõ vụ xâm hại một nữ sinh lớp 9, là học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Văn.

Ông Lương Văn Quỳnh – Chủ tịch UBND xã Tam Văn xác nhận với PV Báo GD&TĐ sự việc trên.

Theo ông Quỳnh, vụ việc xảy ra vào đêm 24/4, tại bản Lót, xã Tam Văn. Nữ sinh bị hại là em L.T.T.V., (SN 2007), ở bản Lọng, xã Tam Văn.

Các nghi phạm trong vụ việc này được xác định, gồm: L.Th.L. (SN 2009), N.Đ.Ch. (SN 2009), đều ở bản Lót, xã Tam Văn; L.M.Tr. (SN 2008); Ph.D.K. (SN2009); V.V.H. (SN 2008); Ph.V.H. (SN 2009), đều ở bản Buốc, xã Lâm Phú (Lang Chánh).

Sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an huyện Lang Chánh đã phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Quang Thủy – Trưởng Công an huyện Lang Chánh cho biết, do tính chất phức tạp của vụ việc, nên Công an huyện Lang Chánh đã báo cáo và chuyển hồ sơ về Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: Báo GD&TĐ