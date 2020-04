Thăng cấp bậc hàm hai cán bộ, chiến sĩ công an ở Đà Nẵng hi sinh

Thiếu tá Tuấn và thượng sĩ Toàn - Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ 2 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ 9 đối tượng trong nhóm nghi có hành vi đua xe, cướp giật tài sản trên đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Nhóm thanh thiếu niên này trú ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, việc nhân dân đến trực tiếp nơi tổ chức tang lễ để thắp hương, chia buồn với gia đình 2 cán bộ chiến sĩ vừa hi sinh sẽ được hạn chế.

Hiện tang lễ của thiếu tá Tuấn tổ chức tại Nhà tang lễ TP, tang lễ của thượng sĩ Toàn tổ chức tại nhà riêng.

Thượng tá Phan Minh Mẫn - trưởng công an quận Sơn Trà - chia sẻ rằng đây là nỗi đau đớn, mất mát quá lớn đối với đơn vị - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trong khi đó, theo UBND TP Đà Nẵng, trước mắt TP sẽ hỗ trợ mỗi gia đình 2 cán bộ, chiến sĩ hi sinh 50 triệu đồng để sẻ chia khó khăn với thân nhân các anh.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin lúc 20h40 tối 2-4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật.

Đơn vị đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên.

Trong quá trình truy đuổi đến đoạn đường gần cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì 2 cán bộ, chiến sĩ của Đội cảnh sát giao thông - trật tự thuộc Công an quận Sơn Trà đã không may hi sinh. Ngoài ra còn có một người dân đi đường bị thương.

