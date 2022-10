Thách thức bơi khi nhậu, một người đuối nước tử vong

Xã hội

Ngày 22/10, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an TP Bà Rịa tiếp tục điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong do đuối nước tại hồ nước cạnh một quán nhậu trên địa bàn xã Hòa Long, TP Bà Rịa.