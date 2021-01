Tàu lượn siêu tốc ở khu du lịch văng khỏi đường ray, 1 bé tử vong, 2 bé nhập viện

Tàu lượn siêu tốc tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh

Theo một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, khoảng 12h30 trưa 14-1, tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) có một nhóm người ngồi chơi tàu lượn siêu tốc.

"Trong quá trình chạy, toa tàu lượn siêu tốc bị trượt khỏi đường ray khi đang chạy khiến ít nhất 3 bé ngồi trên toa rơi xuống đất. Hậu quả làm một cháu tử vong, còn 2 cháu nhập viện, trong có có một cháu gãy tay, một cháu bị chấn thương sọ não" - nguồn tin thông tin.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 14-1, ông Dương Quốc Lâm, chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, xác nhận tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh vừa xảy ra vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc làm 3 bé thương vong.

"Về nguyên nhân xảy ra sự việc thì tôi đang chờ báo cáo cụ thể từ các đơn vị" - ông Lâm nói.

Thượng tá Hoàng Việt Sơn, trưởng Công an huyện Thanh Thủy, cũng xác nhận vụ việc và cho biết công an huyện đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh.

"Chúng tôi chỉ phối hợp bảo vệ hiện trường, còn Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý vụ việc" - ông Sơn cho biết thêm.

