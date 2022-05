Tàu lượn siêu tốc đột ngột dừng lại, hành khách sợ tái mặt vì mắc kẹt ở độ cao 71m

Theo thông tin được đăng tải, sự cố khiến ai nấy thót tim xảy ra trên con tàu siêu tốc Big One ở khu vui chơi trên bãi biển Blackpool Pleasure (Blackpool, Lancashire, Anh). Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy con tàu đang chạy bình thường thì đột nhiên dừng lại ở độ cao hơn 71m.

Sự cố bất ngờ khiến toàn bộ hành khách trên tàu lo lắng tột độ. Sau đó, họ phải tự đi bộ xuống bằng cách men theo cầu thang ở bên cạnh đường ray tàu lượn, ước tính khoảng 420 bậc.

Các nhân viên đã tiếp cận tàu lượn siêu tốc Big One và hỗ trợ những hành khách đang sợ hãi xuống đất an toàn. Khoảng 20 phút sau đó, tàu tiếp tục khởi động lại và đón khách bình thường.

Sau khi biết tin về sự cố, một cư dân mạng chia sẻ: "Nếu phải đi xuống từ chỗ đó thì chắc tôi sẽ sợ chết khiếp”.

Một người khác cho hay: "Thật sự rất đáng sợ! Đây chính là lý do vì sao tôi không bao giờ tôi đi tàu lượn siêu tốc".

...

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, vào ngày 2/5, sự việc tương tự đã xảy ra tại khu vui chơi thuộc thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Chiếc tàu lượn siêu tốc mang tên “Vân Tiêu Phi Xa” chở 18 hành khách đột ngột dừng lại ở một đoạn dốc cách mặt đất 77m sau khi nhận được chuông báo động sự cố từ ban quản lý công viên.

Các hành khách phải ngồi yên tại chỗ gần 30 phút để đợi nhân viên cứu hộ lên. Sau đó, những người này được tháo chốt an toàn và phải men theo cầu thang nhỏ đi bộ xuống từ độ cao 77m. Ai nấy đều vô cùng mệt mỏi sau khi trải qua nửa tiếng kinh hãi nhất cuộc đời.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn đến sự cố là do trong lúc tàu đang chạy, nhân viên vận hành thiết bị phát hiện bảng điều khiển có chút bất thường. Vì để đảm bảo an toàn cho hành khách, phía quản lý lập tức cho tàu dừng lại. Phía công viên vui chơi đã trao đổi và làm thủ tục bồi thường cho 18 hành khách gặp sự cố.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn