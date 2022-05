Tàu cá lao thẳng đâm chìm tàu khác như hải chiến

Tàu cá số hiệu tỉnh Quảng Nam (bên trái) lao thẳng và húc vào hông tàu cá Quảng Trị, sau đó đẩy tiếp một đoạn dài - Ảnh cắt từ clip của ngư dân

Sáng 27-5, UBND huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng của huyện này đang truy xét vụ một tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị một tàu cá của ngư dân Quảng Nam tông chìm trên vùng biển gần huyện đảo này.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 26-5, tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc. Vào thời điểm trên, tàu cá mang số hiệu QT 91588 do ông Hoàng Ngọc An (50 tuổi, trú thôn Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển bị tàu cá mang số hiệu QNa 90299 TS của một người tên Tăng (ở Quảng Nam) lao thẳng với tốc độ cao vào giữa thân tàu.

Cú tông quá mạnh khiến 6 thuyền viên văng xuống biển. Rất may, 6 thuyền viên được những tàu cá khác ở xung quanh cứu giúp nên thoát chết.

Đến 21h tối cùng ngày, 6 thuyền viên gặp nạn được tàu cá ông Lê Cường (trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt) đưa vào Đồn biên phòng Cồn Cỏ và được chăm sóc sức khỏe.

Theo những ngư dân chứng kiến vụ việc, ông An hành nghề thu mua hải sản trên biển. Giữa ông An và ông Tăng xảy ra mâu thuẫn nên ông Tăng đã dùng tàu rượt đuổi tàu của ông An suốt quãng đường dài trên biển.

Ông An đã chạy tàu đến khu vực có đông tàu của ngư dân Quảng Trị đang đánh bắt quanh đảo Cồn Cỏ. Khi đến nơi, ông An cho dừng tàu thì bị tàu cá của ông Tăng lao vào tông chìm, sau đó bỏ chạy.

