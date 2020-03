Tập lái xe tải, người phụ nữ tông trúng 2 em nhỏ đang chơi trên vỉa hè

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Sự việc xảy ra vào 16h23 ngày 21/3, tại khu đường ngang phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

Thời điểm trên, một chiếc xe tải đang di chuyển trên đường thì bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè rồi tông trúng 2 em nhỏ. Tai nạn xảy ra khiến hàng chục người dân có mặt ngay gần đó vô cùng hoảng hốt, họ lập tức chạy lại tìm cách giải cứu 2 cháu bé.

May mắn là cả hai đã thoát chết và đã được người dân đưa ra khỏi gầm xe. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Được biết, người điều khiển chiếc xe là một phụ nữ và khi tai nạn xảy ra người này đang tập lái.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin