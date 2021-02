Tân Xuân về nhà mới, đón xe sang, nhận vàng Tài Lộc tại Vinhomes Star City

Khu đô thị đáng sống bậc nhất thành phố Thanh Hoá

Trong bối cảnh phân khúc bất động sản cao cấp tiếp tục thiếu hụt nguồn cung, Vinhomes Star City – khu đô thị phức hợp đẳng cấp tại thành phố Thanh Hoá được đánh giá là điểm sáng nổi bật tại thị trường Bắc Trung Bộ. Cư dân ngay lập tức đã có thể nhận nhà để ở hoặc kinh doanh sau khi ký hợp đồng mua bán và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Khu đô thị Vinhomes Star City là tổng hoà hoàn hảo của các tiểu khu với từng phong cách kiến trúc đặc trưng, riêng biệt. Sở hữu quần thể tiện ích sang trọng, hạ tầng đồng bộ, năng lực quản lý và vận hành cao cấp tiêu chuẩn Vinhomes, Vinhomes Star City được đánh giá là khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Thanh Hoá.

Toàn cảnh khu đô thị trong tầm mắt từ trên cao. Hình ảnh minh hoạ.

Hoa Hồng, Nguyệt Quế là 2 phân khu từng tạo được tiếng vang và sức hút mạnh mẽ đối với giới tinh hoa tại Thanh Hoá ngay thời điểm đầu ra mắt. Bắt đầu bàn giao nhà từ cuối năm 2018, tính riêng 2 phân khu Hoa Hồng, Nguyệt Quế, CĐT đã bàn giao hơn 750 căn biệt thự, trong đó, có tới 300 hộ gia đình đã chuyển về an cư và sinh sống, hoạt động cộng đồng cư dân Vinhomes Star City mỗi ngày thêm sôi động và nhộn nhịp sau 2 năm đi vào vận hành. Các căn biệt thự còn lại cũng đang được gấp rút thi công và hoàn thiện để sẵn sàng an cư, tiếp tục kiến tạo một cộng đồng cư dân tinh hoa, vững mạnh.

Phân khu Hoa Hồng đặc trưng với lối kiến trúc kiểu Pháp sang trọng. Hình ảnh minh hoạ.

Khác với Hoa Hồng & Nguyệt Quế - 2 phân khu mở mang đến trải nghiệm về cuộc sống sôi động, gắn kết, The Legend Palace được bàn giao từ tháng 03/2020 cũng đang tiếp tục chào đón những chủ nhân mới. The Legend Palace được thiết kế theo dạng phân khu đóng biệt lập, riêng tư đầu tiên tại khu đô thị. Lấy cảm hứng từ thành phố Venice nước Ý, đặc trưng bởi dòng kênh đào uốn lượn mang đến vẻ đẹp nên thơ, mỹ miều, The Legend Palace được xem là tượng đài của sự kín tiếng, nơi quy tụ của giới thượng lưu tại Thanh Hoá.

Phân khu The Legend Place mang vẻ đẹp sang trọng đầy thơ mộng với đặc trưng là dòng kênh đào uốn lượn. Hình ảnh minh hoạ.

Mua nhà nhận ngay Vàng Tài Lộc cùng chính sách hỗ trợ toàn diện

Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, Vingroup ra mắt chương trình ưu đãi lớn dành cho khách mua nhà Vinhomes Star City. Dành cho khách hàng mua biệt thự tại phân khu Hoa Hồng và Nguyệt Quế, chủ đầu tư tặng ngay 2 cây vàng dành cho khách mua căn liền kề và shophouse, 3 cây vàng dành cho khách mua căn song lập và 4 cây vàng với khách hàng lựa chọn căn đơn lập. Giá trị quy đổi tương ứng là 120 triệu, 180 triệu và 240 triệu với lần lượt các dòng căn nêu trên, được áp dụng trừ thẳng vào giá bán.

Bên cạnh các gói quà tặng hấp dẫn, chủ đầu tư còn đưa ra những chính sách tài chính linh hoạt, giúp khách mua nhà an tâm hơn khi được giãn tiến độ thanh toán. Cụ thể, đối với phân khu Hoa Hồng, Nguyệt Quế, khách được ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất (HTLS) 0% cho 65% giá bán lên tới 18 tháng (kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 12/09/2022). Với phân khu The Legend Palace, thời gian ân hạn nợ gốc và HTLS 0% cho 65% giá bán kéo dài tới 2 năm (kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 12/03/2023).

Đối với khách mua không tham gia chương trình HTLS, chủ đầu tư Vingroup dành tặng gói quà tặng nội thất và được chiết khấu thẳng vào giá bán. Cụ thể, mức chiết khấu 8% áp dụng cho khách mua phân khu Hoa Hồng, Nguyệt Quế và mức 7,5% đối với khách mua phân khu The Legend Palace.

Tri ân các cư dân Vinhomes Star City, Vingroup dành riêng gói ưu đãi đặc quyền áp dụng chung mức chiết khấu 1% vào giá bán cho mỗi căn mua mới đối với khách hàng là cư dân hoặc người thân của cư dân Vinhomes Star City. Chương trình đồng áp dụng đối với khách hàng mua mới từ 02 căn trở lên.

Đặc biệt, khách hàng mua nhà tại Vinhomes Star City còn có thể “rước xe sang” dễ dàng khi nhận ngay voucher mua xe VinFast trị giá 200 triệu sau khi hoàn thành thủ tục ký hợp đồng mua bán. Voucher không định danh theo dòng xe, khách hàng có thể thể chia sẻ và lan toả tài lộc, may mắn đối với người thân xung quanh thông qua việc chuyển nhượng, biếu, tặng hoặc trao đổi.

Chính sách bán hàng áp dụng có điều kiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Hotline: 0948 312 121 Website: www.starcity.vinhomes.vn

Tác giả: Vũ Biển

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn