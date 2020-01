Tạm giữ người đàn ông chuyên "nhập" bom mìn về cưa, bán thuốc nổ

Số thuốc nổ đối tượng đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Ảnh: Công an TP.HCM

Báo Công an TP.HCM đưa tin, khoảng 9h sáng 8/1, qua công tác nắm tình hình, 1 tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Phan Văn Tuấn điều khiển xe gắn máy mang BS: 47B2 -238.67 trên đoạn đường Võ Văn Kiệt (phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vận chuyển gần 6kg thuốc nổ đem đi bán.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của ông Tuấn tại phường Khánh Xuân, công an phát hiện hơn 18kg thuốc nổ được lấy trong các viên đạn; gần 4.400 viên đạn, vỏ đạn các loại và nhiều vỏ bom mìn bị tháo hết thuốc nổ xung quanh nhà, theo VTC News.

Ông Tuấn khai nhận, 6kg thuốc nổ bị công an phát hiện khi chở trên đường được lấy từ quả bom ông tìm được ở tỉnh Kon Tum, định bán với giá 3,6 triệu đồng.

Theo VOV, Trung tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Số lượng thuốc nổ và đạn dược lớn như thế này nếu bị kẻ xấu đưa ra thị trường thì rất nguy hiểm đối với an ninh trật tự. Nếu không phát hiện sớm, bà con sống xung quanh cũng gặp nguy hiểm".

Được biết, ông Tuấn đã làm nghề dò tìm bom mìn đã gần 40 năm nay và đi rất nhiều tỉnh thành, sau đó cưa tháo bom mìn để lấy thuốc nổ, vỏ đồng đi bán.

Cũng liên quan tới tình hình buôn bán chất nổ trái phép, báo Dân Trí thông tin, chiều 10/1, Công an Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang điều tra hành vi chế tạo trái phép vật liệu nổ đối với Bùi Duy Dũng (SN 2004), Vũ Trung Đức (SN 2003) và Lê Viết Lĩnh (SN 2002) cùng trú tại xóm Minh Đình (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 09/1, tại xóm Văn Giai (Văn Lợi), lực lượng Công an Quỳ Hợp đã bắt quả tang Bùi Duy Dũng đang có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ đi tiêu thụ, tang vật thu giữ là 4 thỏi pháo tự cuốn, có trọng lượng 1,4 kg.

Qua khám xét nơi ở, Tổng số tang vật thu giữ của các đối tượng Dũng, Đức và Lĩnh là 11,4 kg pháo tự chế các loại, 6,5 kg thuốc pháo và một số dụng cụ dùng để sản xuất pháo. Tuy nhiên khi chưa kịp giao hàng thì các đối tượng và số pháo đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua thuốc pháo ở trên mạng và vào mạng tự học cách sản xuất pháo để bán kiếm lời.

Được biết, Dũng, Đức và Lĩnh đều là học sinh lớp một trường THPT trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

