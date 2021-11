Tạm giữ 1,5 tấn quần áo không chứng từ của 'hotgirl livestream'

Công an Q.Thanh Khê tạm giữ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, vận chuyển theo tàu từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Chiều 16-11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) thông tin, đang tạm giữ lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và tiếp tục xác minh làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Thanh Khê về việc tăng cường xử lý vi phạm trên lĩnh vực thương mại, ngày 12-11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Thanh Khê kiểm tra kho hàng hóa của chị N.T.H. (28 tuổi; ngụ Q.Thanh Khê) trên đường Đỗ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Công an phát hiện 1,5 tấn quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có 1 tấn quần áo có nhãn mác của nước ngoài. Số hàng này nhằm phục vụ cho việc livestream bán hàng của chị H., trong đó có nhiều gói hàng đã lên đơn, chuẩn bị giao cho khách và các đại lý.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Lô hàng quần áo không có hóa đơn chứng từ của chị N.T.H.

Chị H. khá nổi tiếng trên mạng, được xem là hotgirl livestream bán hàng trên Facebook ở Đà Nẵng, sở hữu trang Fanpage với hơn 135.000 người theo dõi. Các livestream bán quần áo của H. thu hút nhiều người. Kho hàng trên cũng là nơi chị H. thường xuyên livestream bán hàng.

Trước đó, sáng 10-11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Thanh Khê kiểm tra một toa trên tàu hỏa chạy tuyến Hà Nội – Sài Gòn khi tàu dừng tại ga Đà Nẵng, phát hiện có 3,5 tấn hàng (thiết bị điện tử, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, xe đạp…).

Số hàng này được gửi từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho nhiều chủ hàng. Vào thời điểm Công an kiểm tra, một số chủ hàng không đến nhận, một số chủ hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan nên Công an đã tạm giữ số hàng trên và tiếp tục xác minh làm rõ.

Chị N.T.H. sở hữu Fanpage với hơn 135.000 người theo dõi và thường xuyên livestream bán hàng.

Công an Q.Thanh Khê thu giữ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, vận chuyển theo tàu từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

