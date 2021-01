Tài xế xe đầu kéo cuốn thi thể chạy 60km khai "không biết gì"

Chiều tối ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong vẫn đang tạm giữ, lấy lời khai lái xe Bùi Minh Tùng (sinh năm 1972, trú huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ hành vi kéo thi thể nạn nhân đi xa khỏi hiện trường tai nạn gần 60km.

Theo lời khai ban đầu, tại thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe ngoài tài xế Tùng còn có cả vợ tài xế. Làm việc với cơ quan công an, cả hai vợ chồng đều khẳng định không hề biết việc xe mình đã gây tai nạn và kéo thi thể nạn nhân đi xa như vậy.

Để củng cố thêm hồ sơ sự việc, ngoài lấy lời khai của những người liên quan, Cơ quan điều tra đã cử lực lượng thu thập hình ảnh camera đoạn đường từ cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đến huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đây là đoạn đường mà chiếc xe này đã đi qua. Công an cũng truy tìm và làm rõ lời khai của các lái xe chạy phía sau chiếc xe đầu kéo này.

Người dân vây quanh theo dõi sự việc khi xe đầu kéo bị chặn lại



Trước đó, như báo điện tử Dân trí đã đưa tin, lúc 20h50 ngày 17/1, Tùng điều khiển xe đầu kéo BKS 63C-07935 kéo theo rơ-moóc BKS 63R-00189 chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa. Tại đây, xe đầu kéo đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 86B1-23946 do ông T.Đ.V. (sinh năm 1976, trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) điều khiển qua đường.

Ông V. và chiếc xe máy mắc dưới gầm xe đầu kéo. Sau va chạm, Tùng không dừng lại kiểm tra mà điều khiển xe tiếp tục di chuyển, mang theo thi thể nạn nhân dưới gầm xe.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo với lực lượng chức năng. Khi chiếc xe đầu kéo di chuyển cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 60km, đến khu vực thuộc địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bị lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Du Long, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận chặn lại.

Kiểm tra chiếc xe đầu kéo, công an phát hiện thi thể nạn nhân ở dưới gầm xe bên trái sau bánh trước. Lực lượng công an đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Đồng thời bàn giao tài xế và phương tiện cho Công an huyện Tuy Phong giải quyết theo quy định của pháp luật.

Một đoạn hình ảnh liên quan vụ tai nạn đã được camera của một quán cà phê gần đó ghi lại. Qua dữ liệu camera có thể thấy sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô đầu kéo đã cuốn xe mô tô vào gầm tạo ra tia lửa dưới gầm xe. Tuy nhiên sau đó tài xế xe đầu kéo vẫn điều khiển xe đi tiếp.

Tác giả: Trúc Hà

Nguồn tin: Báo Dân Trí