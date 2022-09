Tài xế taxi hiếp dâm bé gái 13 tuổi ngay trên ô tô

Vũ Hồng Quân và chiếc xe taxi tại địa điểm thực hiện hành vi phạm tội (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (20/9), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Quân (SN 1971, ở phố Thống Nhất, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đồng thời thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Quân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 9/9, Công an huyện Bình Liêu tiếp nhận tin báo do Công an huyện Tiên Yên chuyển đến về việc cháu T. (13 tuổi, trú tại Quảng Ninh) đến Công an huyện Tiên Yên trình báo về việc bị một tài xế taxi hiếp dâm.

Theo đó, tối ngày 8/9, cháu T. thuê xe taxi đi từ huyện Tiên Yên đến huyện Bình Liêu. Khi xe đi đến khu vực ngã ba giao với quốc lộ 18C cũ (đoạn thuộc xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu) thì tài xế taxi bất ngờ điều khiển xe rẽ vào quốc lộ 18C cũ và dừng đỗ xe bên đường.

Tại đây, tài xế này đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T. ngay trên xe ô tô.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng tiếp tục chở về nhà. Cháu T. đã được mẹ đẻ đưa đến cơ quan công an tố giác tội phạm.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu đã điều tra, đưa cháu T. đi giám định, đồng thời xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Sáng ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu đã xác định nghi phạm là Vũ Hồng Quân. Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Hồng Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được thành khẩn khai báo để hưởng khoan hồng.

