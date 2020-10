Tài xế GrabBike và thanh niên tử vong sau khi tông trực diện vào một ô tô

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 8/10 trên đường Nguyễn Tri Phương, đoạn qua khu vực chợ Dĩ An 2, phường An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn



Thời điểm này 2 xe máy do 2 thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương với tốc độ khá nhanh, khi đến địa điểm trên thì một ô tô 7 chỗ di chuyển từ trong hẻm ra đường này.

Do ô tô ra đường bất ngờ nên 2 xe máy đều không kịp xử lý, dẫn đến va chạm. Cả 2 xe máy tông trực diện vào ô tô, ngã ra đường khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường cả 2 xe máy nằm sát vỉa hè, thi thể nạn nhân nằm gần đó, nhiều đồ đạc vung vãi khắp nơi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt để xử lý vụ tai nạn.



Vụ việc khiến người dân hiếu kỳ tập trung khá đông, gây ùn tắc giao thông. Theo người dân, trong số 2 nạn nhân có một người là tài xế GrabBike.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tác giả: Tứ Quý



Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn