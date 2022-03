Tai nạn liên hoàn khiến gia đình 3 người thương vong ở Bình Dương

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 26/3 trên đường ĐT741 đoạn qua xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo vợ và con đã xảy ra va chạm với xe tải cùng chiều rồi văng vào 1 xe đạp khác.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến người vợ tử vong tại chỗ, chồng và con bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó. Riêng người đàn ông đi xe đạp may mắn chỉ bị xây xát ngoài da.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà người dân gần đó ghi lại. Thời điểm xảy ra tai nạn xe máy bị mắc vào phần hông xe tải dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Clip: Camera ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn

Đến 10h30 trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

