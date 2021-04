Suýt bị xe tải đè trúng, người đàn ông 2 lần thoát chết khó tin

Your browser does not support the video tag.



Sự việc xảy ra vào ngày 7/4, tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang xuống dốc, tài xế xe tải chở đất đã cố tình đánh lái sang phải để tránh chiếc xe ô tô màu đen. Tuy nhiên, cú đánh lái lại suýt tông vào một người đàn ông đi bộ ngay gần đó.

...

Sau khi thoát cú đâm, người đàn ông này suýt bị vùi trong đất đá khi chiếc xe tải bị lật nghiêng và toàn bộ đất đổ ập xuống đường.

May mắn là không có ai bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cảnh sát địa phương điều tra.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn