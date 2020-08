SUV đẹp long lanh giá từ 221 triệu bán 6 nghìn xe/ngày của Kia tiết kiệm nhiên liệu ra sao?

Mẫu ô tô SUV Kia Sonet đã xô đổ kỷ lục của mẫu xe đàn anh KIA Seltos trong ngày đầu mở bán tại thị trường Ấn Độ với 6.523 đơn hàng đặt mua trước. Tại Ấn Độ, mẫu xe này có giá từ 7 lakh - 11,50 lakh (khoảng từ 221 triệu - 363 triệu đồng).

Sau khi công bố các thông số kỹ thuật cũng như tính năng và trang thiết bị, gần đây, hãng xe Hàn đã tiết lộ về chỉ số tiết kiệm nhiên liệu của mẫu xe này.

Sonet có 3 động cơ và có đến 5 tùy chọn hộp số cho người dùng lựa chọn. Động cơ xăng hút khí tự nhiên 83 mã lực, dung tích 1,2 lít, chỉ kết hợp duy nhất với hộp số sàn 5 cấp, có mức tiết kiệm nhiên liệu được ARAI xếp hạng là 18,4kpl.

Kia Sonet

Động cơ xăng tăng áp 1.0 lít 120 mã lực cung cấp 2 sự lựa chọn là iMT 6 cấp (hộp số tay thông minh) và hộp số tự động 7 cấp DCT. Ở sự kết hợp đầu tiên, chỉ số ARAI được đánh giá ở mức 18,2kpl, trong khi bản thứ 2 được tuyên bố ARAI ở mức 18,3kpl.

Ngoài ra, Kia Sonet còn có một động cơ diesel 1,5 lít. Trong đó, động cơ đạt 100 mã lực khi kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và trả về con số hiệu suất nhiên liệu 24,1kpl. Đối với hộp số tự động chuyển đổi mô-men xoắn 6 cấp, Kia cung cấp cho động cơ diesel một bộ tăng áp biến đổi giúp tăng công suất lên 115 mã lực (giống như Kia Seltos và Hyundai Creta ), nhưng hiệu suất nhiên liệu giảm xuống còn 19kpl.

Như vậy, Kia đã hiệu chỉnh cho Sonet có mức tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn so với Hyundai Venue. Bản xăng 1.2 của Kia hiệu quả hơn 1.1kpl so với đối thủ Hyundai, trong khi bản động cơ 1.0 turbo-xăng DCT của Sonet cũng hoạt động tốt hơn 0,3kpl so với Venue. So với các đối thủ khác trên thị trường Ấn Độ, Sonet đứng đầu với tư cách là chiếc SUV chạy bằng xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất.

Đến với động cơ diesel, bản sổ tay Sonet không chỉ vượt xa Hyundai Venue 0,8kpl mà còn giành danh hiệu chiếc SUV hạng dưới bốn mét hiệu quả nhất. Tuy nhiên, do có hộp số chuyển đổi mô-men xoắn và công suất đầu ra cao hơn, bản động cơ diesel-tự động của Sonet kém hơn so với Nexon AMT tới 3,4kpl.



Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietQ.vn