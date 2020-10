Sự thật clip công an xã rút súng dọa dân gây bão mạng xã hội

Ngày 30-10, ông Trần Nam Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc xác nhận đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội facebook về việc người đàn ông mặc sắc phục công an rút súng trong khi xảy ra cãi vã với một nhóm người xảy ra trên địa bàn xã, tại đường nông thôn tổ 7, ấp 2. Tuy nhiên, sự thật không như đoạn clip bị cắt xén và chia sẻ.

Đoạn đường xảy ra vụ việc

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip dài hơn 7 phút do tài khoản N.A.T.M. đăng tải, ghi lại cảnh nhiều người xảy ra cãi vã, xô xát với 1 người đàn ông mặc sắc phục công an. Sau đó, người đàn ông này đã rút 1 khẩu súng ngắn từ trong túi xách và cầm trên tay phải. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận gây xôn xao dư luận.

Người mặc sắc phục công an trong clip là Thiếu tá Phạm Hồng Diện, trưởng Công an xã Hòa Hội. Ông Trung cho biết, trước đó vào khoảng 14 giờ chiều 28-10, khi ông Nguyễn Qúy Thanh, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội đang đi ngang qua đoạn đường tổ 7,ấp 2, phát hiện nam thanh niên dùng xe ba gác chở theo nhiều bao tải đổ rác ngay khu vực cấm đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Vị chủ tịch này tạm thu chìa khóa xe để đợi cán bộ môi trường xã xuống lập biên bản.

... Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội

Ông Thanh cũng điện thoại cho ông Diện, trưởng Công an xã đến bảo vệ hiện trường. Sau khi ông Diện cùng 1 đồng chí công an viên thường trực đến hiện trường được 5 phút thì anh Thanh giao lại chìa khóa cho công an để tiếp tục đi công tác.

Sau đó, nam thanh niên này gọi điện cho 3,4 người nữa cùng đến, lớn tiếng cãi vã, tạo áp lực yêu cầu trả chìa khóa xe. Do những người này có hành vi chửi bới nên ông Diện buộc phải rút súng ra đề phòng chống đối rồi bỏ lại vào túi, cũng chưa bắn chỉ thiên hay dọa bắn ai.

"Người này chỉ phát tán đoạn clip ghi lại cảnh đồng chí Diện rút súng từ túi xách ra khiến người xem chưa hiểu hết nội dung sự việc. Không có chuyện ông Diện giơ súng đe dọa bắn người", ông Trung cho hay.

