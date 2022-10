Sử dụng súng săn trái phép, hai thanh niên ở Hà Tĩnh bị phạt 30 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Quốc Hạnh (29 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) và Nguyễn Việt (27 tuổi, trú tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) số tiền 30 triệu đồng vì hành vi “Tàng trữ trái phép súng săn”.

Sử dụng trái phép súng săn, hai trường hợp bị xử phạt hành chính. Ảnh minh hoạ.



Theo đó, khoảng 10h30 ngày 7/9, Trần Quốc Hạnh mang súng để đi bắn chim ở khu vực nghĩa trang Bãi Nậy (xã Mỹ Lộc). Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 15A (đoạn thuộc thôn Đại Đồng), Hạnh bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Hạnh có 1 khẩu súng màu đen, 1 chiếc balo màu xám đã qua sử sụng cùng 10 viên đạn màu ghi xám, kích cỡ 4.5 mm

Qua đấu tranh, do muốn đi săn bắn chim nên Hạnh đã sử dụng trang Facebook cá nhân đặt mua khẩu súng hơi tự chế trên từ một trang mạng quảng cáo với giá 3,5 triệu đồng và tặng kèm 10 viên đạn.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số tang vật trên.

...

Tiếp đó, khoảng 12h, ngày 25/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát Công an thị trấn Đồng Lộc phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Việt đang mang 1 khẩu súng hơi tự chế để săn bắn chim trời trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan công an, Việt khai nhận khẩu súng trên được đặt mua của một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 8,5 triệu đồng.

Qua kiểm tra, Việt không xuất trình được hóa đơn mua bán, không có giấy phép sở hữu, giấy phép sử dụng loại súng trên.

Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật là 1 khẩu súng màu đen, nâu, chiều dài 110 cm.

Qua trưng cầu giám định, cả 2 khẩu súng do Hạnh và Việt sử dụng là súng hơi, thuộc súng săn, không phải là vũ khí quân dụng, tình trạng súng hoạt động bình thường.

Với những hành vi trên, UBND huyện Can Lộc đã ban hành quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp số tiền 15 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về hành vi “Tàng trữ trái phép súng săn”.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết