Sổ hộ khẩu nào thu hồi từ 1-7? Người dân đang lo gì?

... Bỏ điều kiện thường trú riêng tại TP trực thuộc trung ương Bộ Công an đánh giá việc thực hiện quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại TP trực thuộc trung ương thời gian qua chưa thực sự hiệu quả vì chỉ hạn chế được lượng người đăng ký thường trú chứ không ngăn được người dân đến lao động, học tập, sinh sống tại các đô thị lớn. Trái lại, việc đặt ra các điều kiện riêng này làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân, tác động đến quyền, lợi ích của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các TP lớn chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú. Do đó, Luật cư trú năm 2020 đã bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại các TP trực thuộc trung ương. Việc đăng ký thường trú tại các tỉnh, TP là như nhau và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.