“Siêu trộm” hai đêm đi 4 xã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Ngày 17/9, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng, đối với bị can Lê Quang Nhung (SN 1985, trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) về tội trộm cắp tài sản, đây là đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

"Siêu trộm" Lê Quang Nhung bị công an bắt giữ.



Theo đó, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Đức Thọ liên tiếp xẩy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Đặc biệt là vào các đêm 14 và 15/9 liên tiếp xảy ra 4 vụ đột nhập vào nhà dân trộm tiền và điện thoại di động. Trước tình hình đó Công an huyện Đức Thọ đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra .

Qúa trình điều tra, nổi lên đối tượng Lê Quang Nhung với nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Công an huyện Đức Thọ đã triệu tập đối tượng để làm việc.

Quá trình đấu tranh đối tượng Lê Quang Nhung đã khai nhận hành vi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, riêng trong 2 đêm 14 và 15/9 đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn thị trấn Đức Thọ, xã Tùng Ảnh, xã Bùi La Nhân và xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tài sản trộm cắp được gồm 30 triệu đồng tiền mặt, 12 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá trên 80 triệu đồng. Ngoài ra đối tượng Lê Quang Nhung còn khai nhận trong thời gian vừa qua còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ tiếp tục làm rõ.

