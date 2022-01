'Siêu doanh nghiệp' 500.000 tỉ đồng giải thể vì cổ đông không góp đủ vốn

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư công nghệ tự động toàn cầu được thành lập vào tháng 5-2021 - Ảnh: T.T.

Lý do: Các cổ đông không thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua như nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký lần đầu.

Auto Investment Group được đăng ký thành lập vào tháng 5-2021 với số vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng đã gây xôn xao dư luận.

Theo giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, Auto Investment Group có trụ sở chính tại tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, do ông Nguyễn Vũ Quốc Anh làm tổng giám đốc, đồng thời cũng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh chính của Auto Investment Group là sản xuất phần mềm cùng các ngành nghề khác có liên quan đến in ấn, sản xuất linh kiện điện tử, bán buôn bán lẻ máy vi tính, đồ điện gia dụng, tư vấn máy vi tính, dịch vụ công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu...

...

Ba cổ đông đăng ký góp vốn điều lệ ban đầu của Auto Investment Group gồm: ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, sinh năm 1986, góp 499.998 tỉ đồng, chiếm 99,99% cổ phần, phần vốn còn lại do hai cá nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện góp.

Theo dữ liệu của Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, ngoài việc đứng tên đại diện pháp luật, góp hàng trăm ngàn tỉ đồng vốn điều lệ Auto Investment Group, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh còn góp vốn thành lập, đứng tên đại diện pháp luật 2 doanh nghiệp là Công ty CP Tập đoàn Kinh doanh tự động toàn cầu và Công ty CP Tập đoàn Công cụ tự động toàn cầu.

Tổng số vốn điều lệ 3 doanh nghiệp do ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đứng tên người đại diện pháp luật lên tới 525.100 tỉ đồng. Trước sự góp vốn quy mô lớn bất thường này, đầu tháng 6-2021, Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM báo cáo Bộ Công an và Công an TP.HCM để xác minh, làm rõ.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau 90 ngày, nếu doanh nghiệp không góp đủ vốn và không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, theo điều 28 nghị định 50/2016/NĐ-CP sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng về hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.

Tác giả: B.NGỌC

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ