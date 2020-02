Say sưa sát phạt trên chiếu bạc, 4 người đàn ông bị phạt tù

4 bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử 4 đối tượng cùng trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 13h đến 14h ngày 24/12/2019, tại nhà riêng của Trần Thị Dung (thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân), 4 đối tượng gồm: Trần Văn Tiến (SN 1988), Hoàng Văn Hưng (SN 1985), Nguyễn Phi Dũng (SN 1978) và Hoàng Văn Giang (SN 1989), đều trú tại xã Cương Gián (hay còn được gọi là "làng Hàn Quốc"), tổ chức đánh bài ăn tiền bằng hình thức “tiến lên miền Nam”.

Khi đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, các đối tượng bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân ập vào bắt quả tang. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc và trong người các đối tượng 10,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Trần Văn Tiến và Hoàng Văn Hưng mỗi đối tượng 7 tháng tù giam; Hoàng Văn Giang nhận bản án 6 tháng tù giam; Nguyễn Phi Dũng nhận bản án 6 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo.

Mỗi bị cáo phải nộp 15 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 27/2, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được đối tượng Giáp Văn Hải (hay gọi là Bé Hải, ngụ huyện Nhơn Trạch), là đối tượng cầm đầu sòng bạc ven sông Đồng Nai.

Theo thông tin trên Sài Gòn giải phóng, trước đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền tại căn nhà nằm ven sông thuộc tổ 41, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, theo dõi để triệt phá sòng bạc này.

Trong quá trình theo dõi, công an phát hiện sòng bạc này mỗi ngày có nhiều con bạc chủ yếu là nữ, từ TP.HCM xuống chơi. Đường dẫn vào sòng bạc chỉ có một con đường duy nhất và được "canh gác" rất cẩn thận.

Chủ sòng bạc thường bố trí người cảnh giới từ xa để phát hiện người lạ, nếu có dấu hiệu nghi ngờ thì lập tức báo cho các con bạc giải tán, phi tang vật chứng. Người lạ không thể nào đi vào bên trong chơi nếu không có sự đồng ý của chủ sòng là Giáp Văn Hải hay gọi là Bé Hải (ngụ huyện Nhơn Trạch).

Khoảng 17h ngày 8/2, trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch, Công an xã Phước Khánh đã bất ngờ ập vào sòng bạc, bắt quả tang một nhóm đang tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài cào.

Thời điểm ập vào, công an bắt quả tang 2 đối tượng là Giáp Trường Hận (SN 1984), Hồ Văn Út (SN 1979, cùng ngụ huyện Nhơn Trạch) cùng 19 đối tượng khác đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức bài cào 3 lá, thu giữ tang vật trên chiếu bạc số tiền hơn 19 triệu đồng, 5 bộ bài tây.

Kiểm tra trên người các đối tượng, công an thu giữ thêm số tiền hơn 54 triệu đồng, 400 đô la Mỹ, 18 điện thoại trong người các đối tượng này.

Người cầm đầu sới bạc này là Giáp Văn Hải đã trốn thoát trong cuộc vây bắt.

Hai đối tượng là Giáp Trường Hận (SN 1984), Hồ Văn Út (SN 1979, cùng ngụ huyện Nhơn Trạch) được Hải thuê để thu tiền xâu. Mỗi ngày, Hải trả tiền công cho các đối tượng này mỗi người 300 ngàn đồng.

Qua điều tra, công an xác định Bé Hải bỏ trốn ở nhà bạn tại ấp Tân Chánh, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Khoảng 10h ngày 24/2, trinh sát công an đã ập vào khống chế, bắt giữ Bé Hải đưa về trụ sở.

