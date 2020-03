Say rượu, tài xế xe sang Audi đâm trực diện ôtô ngược chiều

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra lúc 5h11 sáng ngày 1/1/2020 nhưng video mới được công bố. Theo đó, chiếc Audi màu trắng, có vẻ là A3, lao sang đường ngược chiều rồi đâm cực mạnh vào chiếc SUV đen đang đỗ.

Không những thế, chiếc Audi còn va chạm vào một chiếc sedan khác. Túi khí xe Audi đã bung giữ cho tính mạng tài xế không gặp nguy hiểm.

Không lâu sau va chạm, nam tài xế xe Audi mở cửa bước ra ngoài. Một số người dân chạy đến xem chuyện gì xảy ra.

Nam tài xế (khoanh tròn) bước ra khỏi xe trong tình trạng say rượu.



Người đăng video lên YouTube nói rằng camera lắp bên ngoài căn hộ của cô đã ghi lại vụ va chạm. Người này nói rằng tài xế xe Audi say rượu, và có lẽ đã phóng xe với tốc độ tới 100 km/h.

Chưa rõ tài xế xe Audi sẽ gặp chuyện gì sau đó nhưng chắc chắn với bằng chứng rõ ràng như thế này, cảnh sát có thể bắt giữ người vi phạm.

