Say rượu, người đàn ông "đấu khẩu" với chó suốt 30 phút và cái kết

Sự việc xảy ra tại Thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Cụ thể, sau khi uống rượu say, một người đàn ông họ Shao đã có trận "cãi nhau" với một con chó đi lạc trên đường. Khi thấy người đàn ông lái xe về nhà trên con đường vắng, con chó đã đuổi theo và sủa. Cơn say khiến người đàn ông quay ra hét lớn với con vật.

...

Cả hai sau đó dừng lại giữa đường. Trong khoảng nửa giờ đồng hồ, người đàn ông thì quát tháo, con chó thì sủa lớn.

Sau màn "khẩu chiến" nảy lửa, con chó đã chạy vào trong cổng của một khu nhà. Không để cho đối thủ chạy thoát một cách dễ dàng, Shao đã lao xe đuổi theo và dường như còn cố gắng mở cổng.

Tiếng ồn do Shao gây ra đã đánh thức những người bên trong khiến họ phải gọi điện báo chính quyền. Vài phút sau, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn