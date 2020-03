Sau tai nạn chết người, xe 7 chỗ liên quan chạy khỏi hiện trường

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, vào khoảng 9 giờ ngày 15-3, trong lúc xe máy BS: 63B8-172.49 do một thanh niên chở một phụ nữ và một bé gái khoảng 3 tuổi lưu thông trên tỉnh lộ 866B, hướng về khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước).

Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị xe ô tô loại 7 chỗ (chưa rõ BKS) đang lưu thông trên đường va chạm vào.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú va chạm khiến cả 3 người cùng xe máy ngã xuống đường. Cùng lúc xe ben BS: 63C-054.02 chở đá xây dựng đang lưu thông theo hướng ngược lại không tránh kịp nên cán qua làm người phụ nữ tử vong tại chỗ, thanh niên cùng bé gái may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Sau tai nạn, xe ô tô 7 chỗ rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt phối hợp Công an xã Tân Lý Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời trích xuất camera an ninh để truy tìm phương tiện có liên quan.

