Sáu mẫu xe ô tô đang giảm giá mạnh nhất

Mẫu saloon hạng sang BMW 740Li sản xuất năm 2019 đang được tập đoàn Thaco áp dụng mức giảm giá đến 530 triệu đồng. BMW 740 Li có giá niêm yết 5,369 tỷ đồng, sau hai đợt giảm giá, mẫu xe hạng sang dành cho giới doanh nhân thành đạt chỉ còn được bán với giá 4,839 tỷ đồng.

Nhiều đại lý ô tô Honda đang áp dụng mức giảm giá bán lẻ trực tiếp khoảng 100-110 triệu đồng cộng với các gói phụ kiện tặng thêm trị giá 50-60 triệu đồng. Đợt ưu đãi áp dụng cho tất cả các phiên bản CR-V, trừ phiên bản LSE 2021. Đây có thể có là mức giảm giá mạnh mẽ đối với một mẫu xe ô tô có tầm giá khoảng 1 tỷ đồng.

Phiên bản cao cấp nhất MG HS Trophy trang bị động cơ 2.0 lít đang được giảm giá mạnh nhất. Nếu mua xe tại thời điểm này, người tiêu dùng chỉ phải thanh toán số tiền 810 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết đến 139 triệu đồng.

Theo khảo sát thì hiện tại, người tiêu dùng có thể mua mẫu xe Kia Cerato với mức giá thấp hơn từ 47 - 67 triệu đồng tuỳ từng phiên bản.

Hiện tại, hệ thống đại lý Suzuki đang cho phép nhân viên kinh doanh giảm giá đến 50-70 triệu đồng cho phiên bản số sàn, theo đó giá bán trực tiếp của Ertiga MT chỉ còn khoảng 430 - 470 triệu đồng. Phiên bản Ertiga AT có mức giảm giá khoảng 30 triệu đồng.

Nhà phân phối chính hãng Subaru vẫn đang áp dụng đợt ưu đãi cực kỳ mạnh tay cho mẫu SUV cỡ C bán chạy của mình. Hiện tại, phiên bản Forester i-S EyeSight chỉ đang được các đại lý áp dụng mức giá bán 1,209 tỷ đồng, giảm 79 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Forester i-S giảm giá 99 triệu đồng xuống còn 1,119 tỷ đồng. Phiên bản tiêu chuẩn Forester i-L thậm chí được giảm giá đến 159 triệu đồng xuống còn 969 triệu đồng.

