Sau loạt ồn ào, Phương Oanh và shark Bình vẫn công khai đi chơi golf tình tứ

Thời gian vừa qua, diễn viên Phương Oanh và shark Nguyễn Hòa Bình trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi công khai đang hẹn hò, bất chấp việc doanh nhân giàu có chưa ly hôn vợ là doanh nhân Đào Lan Hương.

Dù nhận phải sự chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội nhưng Phương Oanh vẫn tỏ thái độ bình thản. Mới đây, cô tiếp tục đăng tải hình ảnh đi chơi golf trên Đà Lạt và cho hay: "Thấy bảo đây là sân golf đầu tiên tại Việt Nam".

Đáng nói, ngay trước khi Phương Oanh đăng tải bức hình này, shark Bình cũng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đi chơi golf, ngầm khẳng định mối quan hệ vẫn hạnh phúc, gắn bó với nữ diễn viên.

Phương Oanh và shark Bình đi du lịch, chơi golf ở Đà Lạt.



Trên TikTok, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả hai tình tứ đi chơi golf cũng được cư dân mạng chuyền tay nhau. Trong clip, shark Bình đứng quay phim, chụp hình khi Phương Oanh chơi golf. Cả hai cũng đứng sát bên chụp ảnh kỷ niệm, chứng minh mối quan hệ không hề rạn nứt dù gặp phải nhiều ồn ào thời gian qua.

Trước đó, khi chia sẻ về mối quan hệ với shark Bình, Phương Oanh khẳng định cô rất tôn trọng quá khứ của anh và không bao giờ bận tâm đến những điều đó. Vì thế, cả hai thoải mái công khai tình cảm, bạn bè và gia đình hai bên đều biết và ủng hộ, thậm chí con trai shark Bình cũng đã gặp và chơi với Phương Oanh.

"Cho đến hiện tại chúng tôi chưa kết hôn nên không có chuyện vi phạm chế độ một vợ một chồng và pháp luật hôn nhân gia đình!", Phương Oanh viết.

Đồng thời, cô gay gắt chỉ trích doanh nhân Đào Lan Hương giả tạo, cố tình đu bám tên tuổi của cô để tạo drama. Dẫu vậy, thái độ của Phương Oanh khiến cô nhận phải phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Tác giả: An An

Nguồn tin: saostar.vn